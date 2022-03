01:00:00

La consellera de Drets Socials diu que les disculpes del líder d'ERC al Congrés sobre la relació de Puigdemont i el Kremlin no són suficients.

Violant Cervera diu que les disculpes del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sobre la relació de Puigdemont i el Kremlin no són suficients. "Es desqualifica per ell mateix aquest senyor", diu la consellera de Drets Socials. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que es tracta de paraules desafortunades i que no ajuden al moviment independentista. Defensa que el Govern "no té picabaralles", que la relació de l'executiu és "excel·lent" i que treballa de forma coordinada. La consellera es mostra partidària de la regulació dels preus dels lloguers a Catalunya, ja que "en moments excepcionals, s'han de posar topalls". Sobre l'acollida de refugiats, explica que hi ha 151 menors ucraïnesos no acompanyats que es troben en règim d'acollida. Afegeix que ja han arribat uns 6.000 refugiats a casa nostra. I confirma que els refugiats ucraïnesos es podran vacunar contra la Covid-19 i se'ls faran tests d'antígens. A la secció informativa, parlem amb Casimir Llorens, president de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna.