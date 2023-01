01:00:00

La delegada del Govern d'Espanya contra la Violència de Gènere defensa que el problema de les rebaixes de penes no és de la Llei de llibertat sexual.

Victoria Rosell veu com una "fal·làcia" que mitjans i resolucions atribueixin les rebaixes de penes a la Llei de llibertat sexual: "També és una fal·làcia que ho advertís ningú". La delegada del Govern d'Espanya contra la Violència de Gènere demana deixar l'"alarmisme" sobre la llei i creu que tornar al sistema anterior no és una solució: "El problema no és la llei", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les crítiques de Manuela Carmena a la llei es deuen a que no l'ha llegit sencera. Reconeix que "potser" hauran de "modificar alguna mena de norma" perquè sigui factible el protocol que avisi a les dones sobre els antecedents de la seva parella. Defensa que les polseres i turmelleres com a bon sistema per a casos de violència de gènere: "Cap dona ha estat assassinada portant aquests dispositius de control". Rosell també valora el cas de presumpta violència masclista del futbolista Dani Alves: "La violència masclista és sempre una qüestió de poder", ha assenyalat. Sosté que actualment la tolerància a les agressions masclistes és molt menor: "La reacció de Xavi és paradigmàtica de la reacció de la societat espanyola". I diu que hi ha una "bossa de violència oculta" i que l'Estat ha de treballar perquè surti a la llum: "L'assassinat és la punta de l'iceberg, a sota hi ha tota la violència de poder masclista".

