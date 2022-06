59:55

El director de l'Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid defensa governs de Vox amb PP per treure el PSOE dels executius.

Toni Cantó defensa Vox com a partit constitucionalista i que pugui governar amb PP per treure el PSOE dels governs: "S'han de normalitzar els governs amb Vox. Vox és bo per a Espanya". El director de l'Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid descarta entrar en aquest partit perquè ja està de sortida de la política. "Abascal és un home bo. No existeix a Espanya un fenomen d'extrema dreta", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. Defensa protegir l'educació en les dues llengües cooficials a les comunitats on hi són: "És molt més eficient premiar que castigar o imposar. Prohibir l'educació en una llengua és dolent". Defensa que "prohibint l'espanyol" s'empobreix a la ciutadania de Catalunya, perquè és una "eina per crear riquesa i llocs de treball". Proposa un límit d'un 5% de partits independentistes. I ens parla del seu llibre De joven fui de izquierdas pero luego maduré: "Em sembla increïble que quedi gent socialista i comunista".

A la secció informativa parlem de l'incendi de Baldomà connectant amb Debbie Padilla des del poliesportiu, on entrevistem Jordi Galceran, president d'EMD de Baldomar. I parlem dels altres incendis amb Antonio Álvarez, alcalde de Corbera d’Ebre, i Maria Claustre, alcaldessa de Castellar de la Ribera.