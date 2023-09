01:00:00

La consellera d'Igualtat i Feminismes reclama a Pedro Sánchez que "es prengui seriosament la proposta" independentista si vol ser investit.

Tània Verge reclama a Pedro Sánchez que "es prengui seriosament la proposta" independentista si vol ser investit: "Aquesta investidura té un preu. Cal afrontar el conflicte de cara". La consellera d'Igualtat i Feminismes reivindica que l'amnistia "tampoc és l'objectiu final", ja que "no resol el conflicte polític", i que Catalunya ha de "decidir el seu futur". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que el Govern vol esgotar la legislatura perquè té un "full de ruta clar", i reivindica la feina l'executiu i la capacitat d'arribar a acords: "L'oposició fa d'oposició, i té tot el dret a fer-ho". Creu que l'Estat té "deures pendents" per garantir el dret a l'avortament davant de "l'assetjament" que pateixen els avortistes. Sosté que el Govern ha de "garantir els drets de totes les dones", també les que es vulguin posar el hijab. I veu el cas Rubiales i la reacció de l'expresident de la RFEF com "un manual de masclisme molt ben executat".