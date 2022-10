01:00:00

El secretari general del Partit Popular de Catalunya diu que el seu grup podría donar suport a una moció de censura, en funció de les circumstàncies.

Santi Rodríguez diu que el seu grup podria donar suport a una moció de censura en funció de les circumstàncies, però no veu que el PSC sigui l'alternativa a ERC. El secretari general del Partit Popular de Catalunya diu que el partit vol "aixecar la bandera d'una alternativa real": "No em resigno a què només puguem tenir governs independentistes i governs d'esquerres". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que ERC i Junts es mouen en funció dels posicionaments d'uns i altres, i que ara Junts "intenta posar en relleu el vincle d'ERC amb els socialistes". Veu mesures positives en el pla energètic de Sánchez, però critica que es prenen tard i a poc a poc. Critica la proposta del president andalús als empresaris catalans sobre canviar la seu pels beneficis fiscals: "No és gaire adequat", ha dit. També creu que el 155 a Catalunya hauria estat més llarg i més dur. Defensa que Alejandro Fernandéz és el candidat a la presidència del PP mentre els militants ho decideixin així, mentre hi ha diversos noms sobre la taula pel candidat popular a l'alcaldia de Barcelona. Creu que el Procés no ha acabat, sinó que ha canviat l'escenari de joc. I defensa que uns polítics van impulsar la societat a l'independentisme.