El primer secretari del PSC assenyala ERC, Junts i la CUP com a responsables per solucionar el conflicte amb la presidenta del Parlament

Salvador Illa demana a l'executiu català, a Esquerra i a Junts, que es dediquin a governar. El primer secretari del PSC considera així que "no és moment d'eleccions". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que no l'han sorprès les desavinences al Govern, però sí la "intensitat i la rapidesa" amb la qual "s'ha evidenciat aquest conflicte crònic". El president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar assenyala ERC, Junts i la CUP com a responsables per solucionar el conflicte amb la presidenta del Parlament: "Borràs no té cap dret a bloquejar el Parlament", ha dit. Destaca que Jordi Pujol "va posar sempre Catalunya per davant", poques hores després que l'hagin operat d'un ictus. I ens presenta el llibre El año de la pandemia.