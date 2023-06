01:00:00

El cap de llista de l'Espai CiU per Barcelona a les eleccions generals assegura que no votaria Junts per Catalunya si el PDeCAT no es presentés.

Roger Montañola assegura que no votaria Junts per Catalunya si el PDeCAT no es presentés i replica l'expresident Artur Mas: "Amb Míriam Nogueras m'assemblo com un ou a una castanya. Al Congrés, ella feia soroll i Bel pactava". El cap de llista de l'Espai CiU (PDeCAT) per Barcelona a les eleccions generals acusa la candidata de Junts de fer una política "filocupaire" amb "molt de xou i poca cosa pràctica" i considera que la seva proposta electoral és "molt radical". En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, creu que Nogueras i Gabriel Rufián fan "xou", però el republicà "ha pactat coses". Defensa que Pedro Sánchez "passi per caixa" si vol els seus vots, alhora que creu que podríem anar a un escenari similar al pacte del Majestic, amb l'Espai CiU pactant amb el PP, reivindica com a 'pujolista'. Diu que no és "partidari" de la independència perquè "no es produirà". I felicita el PSOE i ERC pels indults i creu que "Puigdemont hauria de poder anar a la mateixa línia".