La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana demana al Govern que signi el contracte programa perquè no es pot traspassar íntegrament.

Raquel Sánchez sosté que la Generalitat "no compleix" i reclama que signi el contracte programa de Rodalies: "Sap perfectament que no es pot traspassar". La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, assumeix que cal invertir en Rodalies, però acusa el Govern de "fer campanya" i insisteix que "ha de complir les seves obligacions". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, dubta que es poguessin evitar incidències a Rodalies com l'actual amb una gestió de la Generalitat. I no entén la polèmica sobre si el causant de l'avaria de l'R2 sud va ser un llamp, el que ubica com una hipòtesi, i demana disculpes als usuaris afectats per un "fet fortuït".

D'altra banda, espera una aplicació "bastant immediata" de la llei d'habitatge en comunitats com Catalunya "que ja tenen un treball fet". Confia que el PP acabarà aplicant la llei a les autonomies on governa. Creu que "no hauria de generar cap problema" que Bolaños volgués anar a "celebrar" el 2 de maig, "més enllà d'invitacions protocol·làries". Sánchez demana no magnificar que Robles pugés a la tribuna del 2 de maig mentre el ministre es quedava fora. Respecta la decisió de la JEC sobre l'escó de Laura Borràs, recordant que "és una condemna per un fet relacionat amb corrupció". I diu que el PSC "intentarà defensar" que la representativitat es "reforci" amb "el seu rol com a principal partit de l'oposició".

I acabem el programa recordant la figura del mític presentador José María Íñigo, cinc anys després de la seva mort, a la secció d'en Víctor Amela i en Juan Carlos Ortega, acompanyats la periodista de RNE Pepa Fernández i la seva filla Piluca Íñigo.