El director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) detalla les dificultats per Brusel·les de fer un pas més en les sancions a Rússia.

Pol Morillas argumenta que a Brussel·les costa fer "un pas més" en les sancions a Rússia per la guerra a Ucraïna. "És molt difícil que les sancions europees arribin a tocar el moll de l'os, que és la desconnexió del gas rus", reconeix el director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera "una petita pèrdua per part d'Ucraïna" el desenllaç de la batalla a Azovstal, però aposta per obrir el focus a la resta del territori on "Rússia no està tenint el resultat esperat". Insisteix que la guerra acabarà a través d'una negociació, i no per victòries d'una de les parts. Destaca que ningú es dona per satisfet amb la situació actual a Ucraïna i la "situació d'escac que fa que no veiem la perspectiva". I parla del nou ordre europeu i mundial que comportarà la guerra d'Ucraïna. "El que creiem que serien conflictes del passat tornen a ser vigents. Configura un món molt més geopolític", argumenta. Mentre a la UE es podria tendir cap a un format "més flexible" amb "diferents unions".

