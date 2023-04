01:00:00

La portaveu nacional de Ciudadanos destaca que en algunes comunitats els socialistes són diferents de Pedro Sánchez i la seva acció de govern.

Patricia Guasp dona "llibertat absoluta als territoris" per arribar a pactes amb PSOE i PP després de les eleccions municipals i autonòmiques del 28M: "El PSOE d'altres comunitats és molt diferent del de Sánchez". La portaveu nacional de Ciudadanos defensa que no ha de tenir cap soci preferent: "Podem i ens hem d'entendre tant amb el PP com amb el PSOE", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també assegura que sempre estaran al costat "del consens i el diàleg amb partits constitucionalistes" com el PSC: "Estarem d'acord en un president que no sigui d'ERC o Junts". En aquest sentit, detalla que estan valorant la proposta dels socialistes catalans per "fer més ràpid" el cessament de Laura Borràs. I demana aquest cessament "immediat i urgent" de la presidenta suspesa del Parlament: "No pot estar ni un minut més al Parlament". Guasp també valora la proposta d'acord de claredat del president Aragonès: "Els problemes de la societat catalana són uns altres. Sánchez ha fet moltes cessions als independentistes".

D'altra banda, treu ferro a la "renovació" de llistes a Cs de cara a les eleccions del 28M: "No entenc la intenció de retreure a les persones que se'n poden anar d'un partit, i sempre de Ciutadans". "No tinc cap interès de saber aquestes dades", ha dit preguntada sobre quants càrrecs del partit taronja han passat al PP en els darrers mesos. I defensa que els temes orgànics dels partits no interessen als ciutadans: "Necessiten solucions als seus problemes reals".

Assenyala que Unidas Podemos ha fet "una guerra contra els jutges" amb la llei del 'només sí és sí', i diu que "el problema no està en la interpretació sinó en la llei". Diu que no han tingut cap conversa sobre la llei d'habitatge, però detalla que no estan d'acord "amb les propostes de Podem de limitar preus". Defensa regular la gestació subrogada seguint el model "perfecte" del Canadà: "Assegura una gestació subrogada altruista i garantista per les dues parts". I respecta la "decisió personal" d'Inés Arrimadas d'anar a viure a Jerez de la Frontera: "Entenc la política nacional no com només el Congrés. És la millor portaveu que pot tenir Cs".

