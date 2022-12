01:00:00

El president d'ERC diu supressió del delicte de sedició va en la línia del camí cap a la justícia, però apunta que els socialistes avancen lentament.

Oriol Junqueras diu que ara el PSC "camina en la direcció adequada", però "molt lentament": "La supressió del delicte de sedició va en la línia del camí cap a la justícia". El president d'Esquerra Republicana de Catalunya veu també "algunes passes" del PSOE cap a la "fi de la repressió": "Suprimir el delicte de sedició és una passa. Aprovar els indults és reparació i justícia". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assumirà les responsabilitats si "el conjunt dels demòcrates" els deixa sols "en la defensa de la democràcia": "Si més gent ens ajudés, aniríem més de pressa i més enllà".

Sobre la seva proposta concreta de referèndum, assegura que estan disposats a parlar "amb tothom": "Sempre estem a favor que tothom pugui parlar". Diu que el partit defensa unes condicions que la comunitat internacional ha fixat per a casos similars al català per caminar cap al reconeixement internacional. Es pregunta "a favor de qui estan" els que no volen aprovar uns pressupostos amb diversos suports extraparlamentaris. Diu que en totes les grans qüestions hi ha elements d'unilateralitat, però alhora "exigeixen multilateralitat". I reivindica l'amnistia com una manera d'establir "condicions de joc" entre iguals.

