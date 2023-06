01:00:00

La candidata de la CUP a Girona a les eleccions generals creu que els xiulets a l'alcalde de Barcelona envien un missatge sobre la investidura.

Mireia Vehí creu que els xiulets a l'alcalde de Barcelona envien "un missatge": "La investidura de Collboni es va llegir com una operació d'Estat". La candidata de la CUP a Girona a les eleccions generals defensa que els acords assolits a Barcelona i Girona són diferents. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, descarta que els comuns acabin entrant a l'executiu de Collboni: "Si tries entre el dolent i el pitjor, et votes a tu mateix, t'abstens i treballes des de l'oposició". Creu que s'està tornant "una dècada enrere" amb la sociovergència, on ERC "ha intentat entrar, però el poder i les estructures sempre tornen a casa". I critica que Junts hagi "boicotejat" evitar que Orriols governi a Ripoll.

Creu que el govern del PSOE i Podemos ha estat "poruc" i tenen "un camí per córrer ample" des de l'esquerra i l'independentisme. En aquest sentit, celebra la "lectura crítica" que fa Gabriel Rufián del paper d'ERC al Congrés proposant "un preu més alt" per investir Sánchez. Diu que "depèn dels resultats" la CUP podria donar suport al socialista. Defensa un referèndum perquè "la Generalitat pugui governar per la seva gent", i assegura que ho voldria parlar amb Yolanda Díaz sobre l'autodeterminació. Assenyala la seva "batalla" amb "periodistes acreditats al Congrés que són d'extrema dreta". I revela que la CUP contracta seguretat perquè pugui anar pel carrer a Madrid: "Contractem gent de la nostra corda política".