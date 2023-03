01:00:00

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea diu que no es planteja deixar de defensar el projecte polític però sí pensa en noves etapes.

Meritxell Serret contempla "absolutament" que pugui ser inhabilitada: "És el que no descarto" "El que no em plantejo és deixar de defensar un projecte polític", ha dit la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, reconeixent que pensa en "noves etapes". "És un pas que havia d'arribar. L'afronto amb la consciència molt tranquil·la. La repressió no m'atura", ha dit sobre el seu judici pels fets de 2017 en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. L'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació defensa el referèndum de l'1-O dient que van "Obeir un mandat democràtic" i com "una expressió democràtica absoluta", però admet que hi va haver "molta gent que no es va sentir interpel·lada". I assegura que el seu retorn a Catalunya "no perjudica" les causes dels polítics del Procés a l'estranger.

La consellera veu com "intents de fer polèmica" les crítiques de Junts a la gira del Govern per Amèrica Llatina: "No m'ho explico massa. El viatge va ser molt positiu", reivindica, assegurant que la presència o absència d'ambaixadors no ha condicionat les reunions a l'Amèrica Llatina. Serret explica que a Amèrica Llatina hi ha interès per saber com evoluciona el conflicte català: "La taula de negociació és el que més s'entén internacionalment".

Creu que n'hi ha "de fredes i de calentes" amb la visita de l'eurocomissió sobre Pegasus: "El que veiem molt positiu són les pròpies conclusions". "La intervenció va ser molt clara i valenta", ha afegit sobre per què Aragonès no va rebatre les acusacions de Zoido sobre els vincles de Puigdemont amb emissaris de Putin

D'altra banda, lamenta la "crítica per la crítica" a la proposta de camí independentista d'ERC: "És l'única proposta estructurada sobre la taula i està donant els seus fruits". I demana plantejar estratègies a llarg termini de la forma "més consensuada possible" en la cimera sobre la sequera: "És un problema estructural, no només de Catalunya".

A la secció informativa, parlem de la reforma de les pensions amb Conchita Ribera, portaveu de Marea Pensionista de Catalunya.