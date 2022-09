Cafè d'idees - Marta Vilalta: "No considerem que hi hagi d'haver eleccions"

55:12

Entrevistem també a Marta Vilalta, secretaria general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Marta Vilalta descarta un avançament de comicis. La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya replica l'ultimàtum de l'ANC demanant independència o eleccions: insisteix que el Govern ha de treballar per ajudar a la gent. "No considerem que hi hagi d'haver eleccions", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. La secretària general d'ERC, lamenta les crítiques "que traspassen uns límits" i falten al respecte. I demana dirigir les crítiques contra el govern de l'Estat i no contra els "companys de viatge": "A vegades, hi ha qui s'equivoca d'adversari".

Parlem de la mort d'Elisabet II i les seves conseqüències amb Anna Bosch, excorresponsal de TVE al Regne Unit, i conversem amb John Etherington, professor del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB, sobre el regnat de Carles III. I acabem el programa amb la tertúlia esportiva amb els periodistes Carme Barceló, Pitu Abril i Albert Font.