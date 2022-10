59:59

Marc Solsona diu que Santi Vila i Sandro Rosell "no són mals noms" per la candidatura municipal per Barcelona. El secretari general adjunt del PDeCAT avança que tenen ja alternatives a Xavier Trias com a alcaldable per la ciutat, però que no diran noms abans d'hora: "Tenim converses avançades". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Sosté que Junts no representa l'espai exconvergent i aposta per reconstruir el centre "catalanista i sobiranista": "El país necessita retrobar-se amb l'espai CiU". Defensa que ERC ha d'ocupar un espai de centre al qual Junts ha renunciat, i defensa l'elecció de Campuzano com a conseller: "Esquerra ha sabut llegir la jugada", ha dit. Qui també és alcalde de Mollerussa diu que "pot ser que l'ocupació sigui el pas previ a tenir un habitatge abans que un que fa la cua a les llistes dels serveis socials o la borsa de lloguer social".