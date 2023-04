01:00:00

L'exdiputat i fundador del PP sosté que arribarà un moment en el qual el líder actual dels populars haurà de plantar cara a una situació.

Manuel Milián Mestre creu que Alberto Núñez Feijóo vol "apaivagar" els problemes, però dubta sobre la "part resolutiva" del líder del Partit Popular: "Arribarà un moment que haurà de plantar cara a una situació". L'exdiputat i fundador del PP creu que Feijóo entén la realitat de Catalunya, però dubta de "la pràctica": "El partit té una situació de reconducció. Casado va ser un daltabaix, és una persona que no estava preparada" En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que s'identifica "a mitges" amb el PP de Feijóo: "Em vaig 'desidentificar' l'any 2000, quan em vaig enfrontar a Aznar pel tema de Catalunya. No entenia molt bé Catalunya", ha argumentat.

Explica que Jordi Pujol li va donar un milió de pessetes per fundar Reforma Democràtica de Catalunya. Titlla d'"especulatiu" al president Pere Aragonès, que veu "molt diferent" del seu avi, amb qui va fundar RDC: "No s'assemblava. Era una persona molt resolutiva, molt implicada en la transició". Es desfà en elogis al seu nebot Juan Milián, número 2 de Daniel Sirera a les eleccions municipals de Barcelona. I creu que Xavier Trias tornarà a ser alcalde de Barcelona: "Hem sigut sempre amics. Si no es presentés el meu nebot, potser votaria Trias".

Defensa que la classe dirigent no ha calculat bé qui era Putin: "És una persona molt freda i obsessiva. Si té un objectiu, va fins al final per aconseguir-ho". Assenyala que Merkel va "casar-se amb Putin" pel subministrament de gas a Occident. I creu que la negociació és l'única sortida per al conflicte a Ucraïna, però lamenta que "estan tardant massa": "Occident hauria de tenir un lideratge més clar. Dubto molt de Biden".

A la secció informativa, parlem de les restriccions per sequera amb Amadeu Ros, president del Canal d'Urgell.