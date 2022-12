01:00:00

El conseller de Salut del Govern de la Generalitat avança que aquest divendres se signarà el conveni amb el SISCAT amb una pujada considerable de sous.

Manel Balcells avança que aquest divendres se signarà el conveni amb el SISCAT amb una pujada "considerable" de sous: creu que pot ajudar a desconvocar la vaga de metges perquè "traurà molts arguments". El conseller de Salut del Govern de la Generalitat defensa les mesures del Govern per millorar la situació sanitària: "M'agradaria que no fos necessària una vaga, que arguments sòlids i de pes no n'hi hagi tants", ha dit en aquest sentit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el sistema sanitari està tensat, però no col·lapsat. Explica que el Govern defensarà la recomanació i no l'obligatorietat de la mascareta al transport públic al Consejo Interterritorial. Demana "sentit comú" en les mesures dels àpats nadalencs, però també en l'ús racional del sistema sanitari. Recomana que tothom es vacuni contra la Covid-19 amb la quarta dosi, encara que la malaltia vagi a menys gràcies a la immunitat comunitària. Espera que la llei que prohibeixi fumar a les terrasses s'aprovi l'any 2023. I confia que s'aprovin els pressupostos catalans: "És un tema de responsabilitat i que el país ho necessita. Seria una llàstima no aprofitar uns pressupostos expansius".

A la secció informativa, parlem amb Oleksandr Slyvchuk, analista ucraïnès del Centre de Diàleg Transatlàntic.