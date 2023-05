01:00:00

L'activista i viuda de Juan María Jáuregui assegura que alguns partits troben a faltar la presència d'ETA per utilitzarla amb fins electorals.

Maixabel Lasa veu "claríssim" que el PP utilitza ETA per beneficis electorals: "Troben a faltar la seva presència per a rèdit electoral. Em sembla dramàtic que utilitzin les víctimes. Que ens deixin en pau, si us plau" En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que a les llistes de la dreta també hi ha "persones implicades en delictes" i "condemnades": "Els interessa només mirar les llistes de Bildu", ha dit. En qualsevol cas, celebra la decisió "encertada" de la formació i dels candidats amb delictes de sang que han abandonat les llistes: "Tindran temps de tornar-hi a participar". L'activista hauria preferit que aquestes set persones no hi fossin: "Que renunciïn ha estat una bona notícia". "Han estat dies molt estranys. La ciutadania hem demanat a ETA que es dediqués a fer política. És el que se'ls demanava", ha dit la viuda de Juan María Jáuregui. L'exdirectora de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Terrorisme defensa que els exmembres d'ETA sense delictes de sang "tenen tot el dret del món de formar part de les llistes": "És millor que fent altres coses d'abans. El matar, per exemple". Diferència entre els etarres que han reconegut els fets i els que no. I reivindica que ETA "no existeix", tampoc a les institucions: "Hi ha gent que reivindica que està a les institucions, i això no és així".