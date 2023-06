01:00:00

La presidenta de Junts per Catalunya diu que es presenten a les eleccions al Congrés pensant en clau catalana i amb l'objectiu de la independència.

Laura Borràs diu que es presenten a les eleccions al Congrés pensant en clau catalana i amb l'objectiu de la independència: "Junts no va a salvar Espanya de la ultradreta, va a treballar per aconseguir la independència". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que tots els governs espanyols "han actuat de la mateixa manera" amb Catalunya: "No hi ha contrapartides un govern de dretes o esquerres per Catalunya". La presidenta de Junts per Catalunya critica l'acord d'ERC amb Bildu per una llista al Senat, després de descartar la llista unitària.

L'expresidenta del Parlament de Catalunya assenyala "interessos partidistes" aprofitant "un article que vulnera drets" en la interinitat creada al Parlament, amb relació a la suspensió del seu escó. Creu que no va tenir un "judici just" i "amb garanties", i que s'han "vulnerat fins a 12 drets fonamentals". Assenyala "maniobres per mantenir les posicions de poder" a l'Ajuntament de Barcelona després d'uns resultats que "no han estat satisfactoris per a tothom". Diu que "no està decidit" el govern de la Diputació de Barcelona i que prenen com a referència la seva ponència política. I estableix diferències entre la seva retirada de l'escó i la de Pau Juvillà, ja que ara li ha retirat directament la mesa i ha creat jurisprudència.