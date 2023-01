59:59

La presidenta de Junts per Catalunya defensa que el president de la Generalitat s'hauria de deure a la representació parlamentària que el va triar.

Laura Borràs creu que la invitació de Pedro Sánchez a Pere Aragonès a la cimera hispano-francesa està "enverinada": "El president s'hauria de deure a la representació parlamentària que el va triar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu la cimera com una "provocació" i creu que vol "teatralitzar que el Procés s'ha acabat", alhora que valora "molt positivament" que ERC participi en la manifestació. La presidenta de Junts per Catalunya diu que no hi ha una "intensitat negociadora màxima" pels pressupostos: "Deixar transcórrer tant temps no sembla que pugui augurar res positiu". La presidenta suspesa del Parlament de Catalunya també critica que "Aragonès va en la direcció contrària" dels vots que el van fer president, i critica que "demana acords i hauria de complir els que ha signat". Defensa que ja hi ha un tripartit d'ERC, socialistes i comuns a Barcelona i al govern de l'Estat. Admet un "component de fatiga molt important" lligat al seu judici per presumpta prevaricació i falsedat documental. I defensa no continuar parlant "fins a la sacietat" del cas de Francesc de Dalmases: "Va ser una qüestió molt dolorosa".

A la secció informativa, parlem amb María José Varela, advocada experta en violència masclista.