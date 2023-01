01:00:00

El conseller de Territori defensa que el Govern intenta construir escenaris pel pacte i confia que el PSC té predisposició a arribar a un acord.

Juli Fernàndez defensa que el Govern està "una mica més a prop" d'aprovar els pressupostos i confia que els acabaran aconseguint: "Estem intentant construir escenaris". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana als partits que tinguin ganes d'arribar a acords: "Segur que al PSC tenen voluntat. Hauríem d'intentar que sigui al més aviat possible". "Hem de preguntar-nos perquè hi ha aquesta part tan complexa d'acabar de tancar-ho", reflexiona el conseller de Territori del Govern.

Tot i això, veu difícil d'entendre la vinculació directa dels pressupostos als macroprojectes que ha fet el PSC, "en gran part, perquè són competència de l'Estat". En aquest sentit, Demana construir escenaris de "millora i optimització" de l'aeroport del Prat, amb solucions "reals i viables", mentre reconeix que el projecte d'Aena "té algunes dificultats". Defensa que cal una resposta "solvent i exigent" al projecte del Hard Rock. I posta pel Pla de mobilitat del Vallès i intervenir en carreteres existents en comptes del quart cinturó.

Defensa que Aragonès participi en la cimera hispano-francesa per no deixar l'espai "buit". Justifica que el president Aragonès faci la rebuda institucional al president de la república francesa i faci arribar al president Sánchez alguns temes a tractar. I explica per què ell no anirà a la manifestació en contra: "Treballo. Aquell dia tinc feina".

