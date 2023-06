53:35

L'escriptor i periodista ens parla de la seva darrera novel·la i el seu rerefons, i ens compara la política estatal amb un dels contes més coneguts.

Juan José Millás ens presenta el seu llibre Solo humo, una novel·la on un fill ha de reconstruir la vida del seu pare, un cop ja no hi és: "Tothom necessita saber dels seus orígens, perquè en els orígens està el futur", ha dit. L'escriptor i periodista defensa que els pares "no ens interessen massa" mentre viuen, i quan moren ens preocupem per qui eren: "Sabien el secret de la vida i no ens el van explicar, per què no els hi vam preguntar", sosté. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica què es trobaran els seus fills quan ja no hi sigui. Millás ens parla dels dos tipus de literatura que existeixen: la del legítim i la del bastard: la primera "escriu el Codi Penal", mentre la segona "escriu 'Madame Bovary'". I també ens compara un dels contes més clàssics amb la política espanyola.

A la tertúlia amb Milagros Pérez Oliva i Iñaki Ellakuría, parlem amb Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, sobre unes PAU que comencen demà dimecres. Connectem amb Sergi Molera des d'un terrat de Barcelona per conèixer la proposta Terrats en Cultura, de la mà de la seva cofundadora Anna Piferrer.