El secretari general de Junts per Catalunya matisa la proposta del president Aragonès per a les generals i descarta que en formin part els comuns.

Jordi Turull defensa negociar un "front independentista" i no un "front comú" sobiranista amb els comuns: "Els valors que demanava defensar ja se'ls hi suposa. No fa falta un front comú". El secretari general de Junts per Catalunya avança que han quedat aquesta tarda amb el president Pere Aragonès. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que el front comú que proposa Aragonès i la llista unitària que proposa Junts "no és exactament el mateix", perquè "el president se situa en un marc mental espanyol". Demana convertir el 23J en "una gran oportunitat" perquè es visualitzi a l'Estat que guanya l'independentisme: "Això no va de PSOE, PP o Vox. Això va de Catalunya". "Si això va de Vox, PP o PSOE, convida els catalans a votar al PSC", diu criticant del "concurs de lamentacions" d'Aragonès. I defensa que les primàries de Junts no seran un "obstacle" per fer una llista unitària.

En clau municipal, dona "tota la confiança" a Trias per liderar les converses per formar govern a Barcelona: "És un tema que lidera ell". Creu que "potser el guirigall ha canviat de cantó", després de les paraules de Tardà qüestionant l'estratègia d'Aragonès. Dona prioritat a acords amb forces independentistes a la Diputació de Barcelona. I defensa batallar la presidència del parlament de Laura Borràs i recorda que la condemna no és ferma: "El debat sobre si continuarà sent la presidenta del partit, a Junts no hi és. Hi ha molta literatura fora de Junts".