L'exsecretari general de Junts per Catalunya adverteix que l'independentisme pot perdre l'hegemonia parlamentaria i que el PSC podria tornar a guanyar.

Jordi Sànchez creu que a causa de la manca d'unitat independentista hi ha "moltes possibilitats" que els sobiranistes perdin la majoria absoluta al Parlament de Catalunya i augura que el PSC podria tornar a guanyar les eleccions: "Tocarà fer revisió a fons i veure què s'ha fet malament". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que es prioritzen "altres mirades" que tenen a veure amb assolir "beneficis de part" i no una unitat estratègica: "Té a veure amb els motius de no presentar-me a la reelecció", ha reconegut. L'exsecretari general de Junts per Catalunya reconeix que la mobilització s'ha ressentit de la situació actual i que no hi ha una "unitat mínima en l'acció estratègica": "Sense això, és impossible que l'independentisme se'n surti". L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana acusa Oriol Junqueras d'estar "obsessionat" i prioritzar l'hegemonia d'ERC davant d'altres interessos.

Sobre pressupostos, Sánchez creu que Aragonès prioritzarà el PSC a Junts: "Veurem si els hi dona resultats". Però creu que el Govern no vol trobar el suport pels pressupostos ni de Junts ni del PSC: "No sap com gestionar les propostes. Estem sorpresos de la manca de resposta a les propostes". Sosté que la reforma penal permet "perseguir amb millors possibilitats d'èxit" que l'anterior: "Hem escoltat als dirigents del PSOE dient que continuaria perseguint". Diu que o el Govern d'Espanya ha enganyat ERC o que els republicans han enganyat a l'opinió pública: "Difícilment ERC es pot sentir còmode amb el recorregut que han fet negociant la reforma". Creu que l'indult i la reforma volen "desactivar la reacció dels tribunals europeus". I explica per què no ha presentat cap escrit al Tribunal Suprem després de la reforma penal: "Que Marchena i els magistrats facin el que els doni la gana. La batalla no la juguem a Madrid".