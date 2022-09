59:59

L'exsecretari general de Junts per Catalunya adverteix a l'independentisme que els socialistes poden augmentar diferències electorals.

Jordi Sànchez adverteix a l'independentisme que els socialistes poden augmentar diferències electorals. L'exsecretari general de Junts per Catalunya destaca que el PSC tornarà a guanyar les eleccions, amb més marge, si es mantenen les "actituds" actual entre els independentistes, entre ERC i Junts al Govern. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga demana "recuperar actituds" perquè amb les actuals, diu, no hauria estat possible ni el 9N ni l'1O. L'expresident de l'ANC explica que té clar el seu vot a la consulta de Junts sobre la continuïtat al Govern. Reconeix que el va sobtar la proposta deL PARTIT sobre la qüestió de confiança perquè era "políticament forta". Demana claredat si ERC i Junts decideixen no mantenir l'executiu: "Ningú ens obliga a tenir un Govern conjunt". I demana a l'independentisme que es doni "una nova oportunitat": "És una reflexió que també faig als meus. Deixem de recriminar-nos."

A les portes del cinquè aniversari de l'1 d'Octubre, ens parla de la reunió in extremis i de "caixa o faixa" del 22 d'abril de 2017 sobre l'1O: hi eren Puigdemont, Junqueras, Cuixart i ell mateix. Revela com "algú" de la direcció política de l'independentisme va apartar la idea de la mobilització civil permanent, però diu que no era el president Puigdemont. "No hi ha competició. L'1 d'Octubre no és patrimoni de cap partit ni persona", ha afegit sobre la lluita pel relat de l'1O.