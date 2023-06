01:00:00

El conseller de Recerca i Universitats no entén per què Ada Colau ha facilitat la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona.

Joaquim Nadal no entén per què Ada Colau ha facilitat la investidura de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, i hauria trobat més "coherent" fer un pacte de govern de les esquerres, on es "podria" incorporar ERC. "A Barcelona va guanyar el més votat, és la llei", ha dit. "No es pot qüestionar res, a no ser que canviem la llei i fem un sistema de segona volta", ha dit sobre la legitimitat de l'alcalde. El conseller de Recerca i Universitat demana que l'independentisme reflexioni sobre si "la suma de l'espai independentista és una suma estratègica que hagi de comptar". "No em diu res que el govern de Girona serveixi només per acreditar-lo com l'únic govern independentista de capital de província", afegeix en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

Defensa que la llei d'universitats és "millor" i "ordena en part el sistema universitari", però tem que en el desplegament reglamentari algú tingui la intenció "d'anar tancant les escletxes que la llei d'universitats obra": "No facis un decret que és poleix la filologia catalana", ha dit. Admet que l'escola privada infla les notes de batxillerat, però "en menor proporció" que a Espanya. Sosté que el decret de preus "satisfà algunes expectatives, i encara no en satisfà unes altres". I admet que hi pot haver més casos d'abusos a les universitats, però espera que els casos d'abusos a les universitats no taquin la seva reputació "generalització excessiva".