59:58

El diputat i portaveu de Vox Catalunya reconeix que han recorregut al Consell de Garanties Estatutàries perquè "Volem ficar traves a aquesta presa de pèl".

Joan Garriga reconeix que ha consultat al Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei d'usos lingüístics "posar traves" a una "presa de pèl". El diputat i portaveu de Vox Catalunya, critica que s'impulsés la immersió lingüística per protegir el català i demana els mateixos exàmens de selectivitat per a tot l'Estat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix en la il·legalització de les formacions polítiques "separatistes" que vulguin trencar l'ordenament jurídic.

En l'àmbit municipal, explica que encara no han decidit el candidat municipal per Barcelona: "Barcelona m'agrada molt, però m'encanta estar al Parlament". Defensa que l'alcaldessa Ada Colau és independentista perquè "no parla mai d'Espanya, no està orgullosa de la pàtria comuna, no respecta l'espanyol". I demana racionalitzar la despesa i no invertir en despeses que "discriminen": "No s'ha de discriminar en la defensa dels drets".

A la secció informativa entrevistem Joan Manuel Trayter, catedràtic de Dret Administratiu de la UdG, sobre els dubtes jurídics de la qüestió de la llengua a l'escola.