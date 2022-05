59:58

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament defensa que la llei pel català a l'escola és "sòlida" i confia que el recurs al CGE no prosperi.

Jéssica Albiach defensa que la llei pel català a l'escola és "sòlida" i confia que el recurs al CGE de Vox, Cs i PP no prosperi. "El recurs tindrà les cames molt curtes", sosté la presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, carrega contra la CUP per dir que l'acord acaba amb la immersió lingüística: assegura que "és una barbaritat" i que "haurien de rectificar". Detalla l'acord per la llengua contempla el català com a centre de gravetat del sistema, i el castellà com a llengua d'aprenentatge, però no vehicular. I diu que "no hi hauria d'haver cap problema" per estar en un acord sobre el decret llei.

Albiach també carrega contra el Govern de la Generalitat: "El que s'anunciava com el Govern de les transformacions s'està convertint en el Govern de la resignació". Assegura que l'executiu d'Aragonès ha abandonat el Procés en la gestió del dia a dia. I insisteix que "tenir com a soci a Junts no és un bon negoci". La dels Comuns confia que el Govern acabarà caient pel seu propi pes.