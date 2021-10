01:00:00

Jéssica Albiach defensa que la taula de diàleg no ha quedat tocada després de la reunió i l'absència de Junts per Catalunya. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament considera que el que està tocat és el Govern, no aquest espai. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, deixa la porta oberta a un acord amb Esquerra, sense avançar si dins o fora del Govern: "Quan el president Aragonès assumeixi que el Govern no va enlloc, nosaltres hi serem".