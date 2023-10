01:00:00

El secretari general de CCOO de Catalunya creu que la proposta independentista no té capacitat de trobar les línies d'un acord.

Javier Pachecho veu com un "error" vincular "explícitament" el referèndum d'autodeterminació "com si fos una línia vermella" a la governabilitat de l'Estat i a una repetició electoral, ja que la proposta independentista no té "capacitat de trobar les línies d'un acord". El secretari general de CCOO de Catalunya, adverteix que la pròxima legislatura serà "molt més complexa" que l'anterior: "No només és necessari un pacte d'investidura. S'ha de pactar un mínim de propostes", ha insistit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana garantir elements del "pacte progressista" per no perdre el "camí", i que el "desbloqueig" de l'amnistia doni "recorregut" a la legislatura. Defensa que el traspàs de Rodalies ha de ser integral si tira endavant. I detalla que CCOO i UGT de Catalunya es trobaran aquest dijous amb Yolanda Díaz.