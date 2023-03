01:00:00

El president d'Unides Podem al Congrés demana generositat entorn de la canddiatura de Yolanda Díaz i confia en un acord entre els actors de l'espai

Jaume Asens demana "generositat" de Podem, Sumar i tots els actors cridats a assolir un acord per a la candidatura de Yolanda Díaz. El president d'Unides Podem al Congrés creu que el govern de coalició estarà "en risc" si no conflueixen, i veu "quasi impossible" que es pugui reeditar: "Que hi hagi un govern de dretes o esquerres depèn d'aquesta unitat", argumenta. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que cal "superar el narcisisme de les sigles i no caure en un tacticisme" de les formacions. "Hi ha temps per arribar a un acord i estic convençut que al final s'imposarà el sentit comú", afirma. Creu que l'èxit de l'acte de Sumar depèn del suport ciutadà: "Hi haurà altres oportunitats per escenificar unitat", ha dit sobre no "obsessionar-se" amb quines personalitats de Podemos hi aniran.

D'altra banda, nega que Podemos estigui darrere dels moviments al CGPJ, on podria dimitir el bloc progressista, el que veu "complicat" que forci la renovació. Titlla de "sediciosa" l'actitud del PP negant-se a renovar-lo. Defensa els avenços amb la gestió del conflicte català des del govern: "Aquí es valora com que és poc. Junts fa un discurs catastrofista, desconnectat de la realitat". Defensa que la taula de diàleg no pot resoldre el conflicte català en una sola legislatura i no descarta que la justícia pugui tombar els indults. Creu que un dels problemes d'ERC és que vol "abraçar tot": "Des de Convergència amb Campuzano fins a la CUP amb Boya". Confia en un acord per la llei del 'només sí és sí' perquè les posicions "no són tan llunyanes com sembla". I defensa que el balanç de la llei és positiu i que ningú ha de dimitir. I remarca que hauria preferit que el relleu a les ministres sortint fossin dues dones, però creu que "no afectarà l'agenda legislativa".

A la secció informativa parlem amb Ariadna Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, i sobre la fi de la vaga de lletrats amb Fina Bravo, delegada d'UPSJ a Catalunya.