01:00:00

El secretari general de Vox creu que una eventual amnistia "volarà el nostre estat de dret" i "farà fallida el nostre estat legal".

Ignacio Garriga considera que l'amnistia seria "un atemptat històric que volarà el nostre estat de dret" i "farà fallida el nostre estat legal". El secretari general de Vox defensa que els partits "separatistes" estan únicament preocupats a "negociar els seus privilegis": "Els catalans no parlen a les cafeteries ni de l'amnistia, ni de Rubiales", ha dit demanant fer "carpetada" al cas de l'expresident de la RFEF. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, confia que el rei Felip VI "serà el garant de la unitat de la nació i la permanència del sistema legal" davant una hipotètica amnistia. El diputat de Vox Catalunya destaca que part del traspàs de diners a la fundació d'Abascal és per la "lluita contra el comunisme": "Poc hi hem destinat".

A la secció informativa parlem de les donacions de plasma amb Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits. A la tertúlia amb Iñaki Ellakuría i Sara González.