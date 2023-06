Rufián: "S'està vetant Maragall, el problema no és Trias"

01:00:00

El candidat d'ERC per Barcelona a les generals assenyala un cordó sanitari contra l'independentisme dels republicans a la ciutat.

Gabriel Rufián assenyala un "cordó sanitari" cap a "l'independentisme principalment d'esquerres" a Barcelona: "S'està vetant Maragall, en problema no està en Trias. Colau obvia que el mal menor també és mal". El candidat d'ERC per Barcelona a les eleccions generals creu que el pacte a la ciutat es va decidir "des d'un despatx de Madrid" i es mostra preocupat pel "trencament de ponts" entre ells i els comuns. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu com un "pacte antinatural": "Em sobta que Colau hagi facilitat un govern que es carrega la seva herència". I creu que el "pacte" a Barcelona pot ser un "espòiler del futur" a l'Estat.

El portaveu d'ERC al Congrés proposa fixar "un preu més alt i consensuat" de l'independentisme per fer president Pedro Sánchez: "Li ha de posar un dilema: Catalunya o Vox". "Demano el vot per l'independentisme, m'és igual si és ERC. Que vagin a votar", ha dit, criticant la "campanya" a Catalunya a favor de l'abstenció. Nega que Esquerra negociés amb Podemos una llista per les generals: "Forma part de les lluites de poder. Ens hem entès molt millor amb un diputat de Podemos d'Àvila que un d'Hospitalet". I assegura que hauria volgut "estar molt menys a Madrid", però assenyala que el Govern va anar a la presó i "exiliat".