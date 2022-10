01:00:00

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats desvincula la reforma del delicte de sedició de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.

Gabriel Rufián desvincula la reforma del delicte de sedició de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, per bé que ho veu com una bona iniciativa. El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés destaca que una modificació "no soluciona el conflicte" i que l'única condició és millorar els comptes. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, celebra que el PSOE posi sobre la taula les propostes sobre la modificació del delicte de sedició i ho considera "un avenç molt més gran del que pensem". Detalla que han donat "temps i espai" per la negociació dels pressupostos, per a poder-los millorar. Tot i això, sosté que la població està desconnectada de molts dels temes diaris de la política i assegura que no interessa la reforma del delicte de sedició. I critica les filtracions del PSOE al respecte: "No entrarem en la muntanya russa", ha dit.

El portaveu d'ERC defensa el "front" del nou Govern i les incorporacions de Campuzano i Ubasart, amb Nadal "al mig": "Governem amb el 80% de la població", ha defensat. Assegura que els pressupostos catalans "no han canviat gens" de com els va deixar Junts. Diu que el conseller Giró "és pragmàtic i útil" i reconeix que li hauria agradat que seguís a l'executiu. Insisteix que esperava molt més de Salvador Illa i que el PSC podria aportar més al Parlament i al Congrés: "Quina diferència hi ha entre Illa i Arrimadas?". I assenyala que ara és l'actor català qui és el culpable dels incompliments del govern amb Catalunya. L'alcaldable republicà de Santa Coloma de Gramenet detalla com compaginarà la tasca de diputat al Congrés amb la que pugui tenir a la ciutat, en un projecte de vuit anys:"Jo no acumulo càrrecs, acumulo feina". I assegura que no l'afecten les crítiques i que "Twitter no és real": "Em dic Rufián, vinc insultat de casa".