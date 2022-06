01:00:00

La presidenta de Valents assenyala ERC com a partit "profundament xenòfob amb l'espanyol" i a Junts com a partit "clarament" d'extrema-dreta.

Eva Parera assenyala ERC com a partit "profundament xenòfob amb l'espanyol" i a Junts per Catalunya com a formació "clarament" d'extrema-dreta. "Estem en mans d'un Govern d'extrema dreta. Els dos partits han fet un cop d'estat", diu la presidenta de Valents. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que el Govern vol "erradicar" el castellà de l'escola. Considera que l'indult als presos del Procés va ser una "molt mala notícia". Defensa que Vox és un partit constitucionalista i critica els cordons sanitaris: "Les idees no es persegueixen, es persegueixen les accions".

En clau municipal, la candidata de Valents a l'alcaldia de Barcelona justifica que amb Valls van haver de decidir si Colau era alcaldessa amb Maragall o amb Collboni, però assegura que no li tornaria a donar els vots: "No tornaré a fer un gest responsable que no té un resultat efectiu". Es pregunta què hauria passat si ERC estigués al govern de Barcelona durant la "kale borroka" posterior a la sentència del Procés: "Era una greu irresponsabilitat que Maragall governés la ciutat".

A la secció informativa parlem amb Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASSAC).