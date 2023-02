01:00:00

La portaveu parlamentària de la CUP-G diu que el president de Foment del Treball dicta les polítiques del president català i el líder de l'oposició.

Eulàlia Reguant veu l'acord de pressupostos com un pacte entre Aragonés, Illa i Sánchez Llibre. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que l'esmena dels cupaires als pressupostos és una esmena a les polítiques del Govern: "El govern de Sánchez Llibre dicta les polítiques d'ERC i PSC". La portaveu del Grup Parlamentari de la CUP-G, reconeix decepció amb el Govern: "Més enllà de la retòrica, els fets no acompanyen". Defensa que no hi ha hagut contactes per refer la confiança: "Si és tot en base a propaganda, és impossible recuperar la confiança". Confirma que ara la CUP no donaria suport al Govern d'Esquerra. I detalla que la distància entre els cupaires i l'executiu català es va eixamplar uns cinc mesos després de la investidura.

D'altra banda, confirma que la CUP no anirà a la manifestació de suport a Laura Borràs a les portes del TSJC perquè "és un flac favor barrejar-ho per la repressió política". Assenyala que no ens trobem en fase de "resolució de conflicte" sobre l'autodeterminació catalana: "És on veiem coixa i limitada la proposta d'ERC", ha dit. I assegura que no la va sorprendre el fitxatge de Lluís Rabell pel PSC de Jaume Collboni perquè "és com la culminació d'un procés".