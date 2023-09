59:59

La consellera de Territori del Govern reivindica que la mesura s'inclou en el fons del text del pacte per fer Armengol presidenta del Congrés.

Ester Capella reivindica que l'amnistia s'inclou en el fons del text del pacte de la Mesa del Congrés que va fer presidenta Francina Armengol: "L'acord de la Mesa vol dir amnistia. Ras i curt". La consellera de Territori del Govern confia que l'actual TC interpretarà la Constitució "com un paraigua" per donar llum verda a l'amnistia, i no "com un corsé". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que Puigdemont no té la paella pel mànec de la investidura: "La tenen la força dels 7 diputats d'ERC i els 7 de Junts. Són tan necessaris els uns com els altres". Reivindica que Catalunya és l'única part de l'Estat que ha dit voler aplicar la llei de l'habitatge. Insisteix amb el traspàs integral de Rodalies. I defensa que els convenis per diverses infraestructures s'han d'haver signat abans d'acabar l'any.