El portaveu de Sumar defensa la mesura pels afectats pels fets del 2017 i reivindica que no tenen por d'utilitzar el terme d'amnistia.

Ernest Urtasun assegura que l'amnistia no està encara pactada, sinó que s'està negociant. El portaveu de Sumar reivindica que no tenen por d'usar el terme, alhora que veu "difícil" que el tràmit parlamentari de l'amnistia estigui aprovat abans de la investidura. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la negociació de la investidura giren entorn de l'amnistia, i no sobre altres qüestions com l'autodeterminació i un referèndum. L'eurodiputat per En Comú Podem confirma que "alguns partits independentistes" han posat sobre la taula de negociació la figura del mediador. Admet que la negociació de l'acord del govern "ambiciós" és "una part important" de les negociacions actuals. Diu que Yolanda Díaz no va participar en el debat d'investidura de Feijóo per no convertir-lo "en una espècie de moció de censura". I replica les crítiques d'"autoritarisme" a Sumar.