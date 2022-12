01:00:00

L'eurodiputat d'En Comú Podem replica la proposta d'ERC sobre un referèndum: defensa que la dinàmica política no està aquí en aquest moment.

Ernest Urtasun replica la proposta d'ERC sobre un referèndum: defensa que la dinàmica política no està aquí en aquest moment: "Estem en una fase política diferent". L'eurodiputat d'En Comú Podem diu que "hem estat presoners" de grans debats relacionats amb el Procés: "Ha produït pocs avenços en matèria nacional en els darrers anys". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, admet que el Parlament Europeu viu "dies difícils" arran dels suborns de Qatar a la vicepresidenta Eva Kaili: "La institució surt tocada i haurà de fer reformes" El vicepresident del grup dels Verds-ALE, diu que Qatar ha dedicat una "quantitat ingent de recursos" per influir en les decisions del Parlament Europeu: "No té tots els deures fets sobre com ens blindem". Descarta que Podemos i Sumar vagin a les eleccions per separat, creu que "no estem en aquest escenari". Nega que li hagin ofert ser ministre i no esclareix si acceptaria ser candidat per Barcelona a les generals si Yolanda Díaz li demanés: "Estic a la seva disposició, però encara estem molt lluny de temes de candidatures". I creu que el "conflicte" entre Rússia i Ucraïna acabarà en una taula de negociació: "La via diplomàtica no s'ha d'abandonar mai".

A la secció informativa, parlem amb Sonia Gimeno, delegada de la Unió de Progressistes de Lletrats de l'Administració de Justícia.