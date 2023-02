01:00:00

El president municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona defensa que republicans i socialistes representen el "debat de centralitat" de Catalunya.

Ernest Maragall creu que l'acord de pressupostos és "senyal d'una certa normalitat democràcia": "A Catalunya hi ha un gran debat de centralitat", ha dit. El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona defensa que el partit republicà no ha transigit en els seus principis en l'acord de pressupostos amb el PSC i justifica el pacte perquè "han canviat moltes coses": "Hi han hagut resultats concrets d'aquest diàleg institucional". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que la "tossuderia" del partit socialista ha significat perdre dos mesos per Catalunya. I veu com "una gran victòria" que hagi "desaparegut" el concepte d'ampliació de l'aeroport: "Hem posat al calaix la proposta d'AENA"

El candidat republicà a l'alcaldia de Barcelona veu una "gran majoria" que desaprova la gestió del govern Colau-Collboni: "El període Colau s'ha acabat". Diu que està "en condicions" de pactar amb Colau, Collboni i Trias després de les eleccions: "No em negaré a parlar amb ells". Creu que tots quatre estan "en el mateix paquet" a la graella de sortida de les municipals: "La novetat de Trias deixa de ser novetat cada setmana que passa". I confia que s'acabin aprovant les seves propostes sobre el pla d'usos de l'Eixample.

A la secció informativa, entrevistem Charo Díez, presidenta d'AFATRAC, que ens acosta les reclamacions de la concentració d'avui.