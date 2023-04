01:00:00

L'escriptora i filòsofa ens presenta un llibre en el qual parla sobre les il·lusions d'un sector de l'esquerra política, i sobre recuperar l'esperança.

Elizabeth Duval ens presenta el llibre Melancolía. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosta detalls d'un llibre en el qual parla sobre les il·lusions d'un sector de l'esquerra política, i sobre recuperar l'esperança: "Diversos pensadors de l'esquerra tenen tendència a semblar tristos i melancòlics". L'escriptora admet un paral·lelisme entre la melancolia de l'esquerra i del 15M amb el Procés. La filòsofa, creu que la negociació entre Podemos i Sumar hi té a veure "una posada en escena política", però nega que hi hagi una escenificació entre els dos espais: "La desavinença i els conflictes són reals". Creu que Pablo Iglesias està "tacant" la seva imatge amb algunes "sortides de to": "Em fa pena". I li demana que deixi liderar a Yolanda Díaz: "El foc amic és una constatació. Iglesias ha fet comentaris desafortunats que es remunten al 2021". Creu que hi ha hagut un retrocés en algunes lleis en els darrers anys: "No fa tant que lleis trans autonòmiques eren aprovades amb partits de la dreta, també amb el PP". I defensa que Ayuso és "una comunicadora política tremendament intel·ligent i hàbil".