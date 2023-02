01:00:00

L'expresidenta de l'ANC i vicepresidenta d'UNPO acusa ERC d'un canvi d'estratègia radical després del 2017 amb la seva aposta per la taula de diàleg.

Elisenda Paluzie acusa a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de fer un "canvi d'estratègia més radical" que la resta de partits després del 2017: "Ha tingut una aposta unilateral per la taula de diàleg que està fent bastanta figa". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que li diria al president Pere Aragonès que està "a temps de rectificar", que "això no funciona, desmobilitzar i no dona resultats", en relació a l'estratègia. L'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana defensa que la reforma del Codi Penal anirà "contra l'activisme de base": "Estan negociant que la gàbia en la que estem sigui més gran", ha dit. La vicepresidenta de l'Organització de Nacions i Pobles no Representats (UNPO, per les sigles en anglès), lamenta que "no hagi servit per res" aconseguir més del 50% de vot independentista al parlament i "hagi fracassat" l'estratègia. Però considera que hi ha una "reactivació de la mobilització independentista", però "focalitzada" i "no amb els joves".

Sobre la crisi oberta a l'ANC, confia en la "capacitat històrica" de "superar aquestes crisis". Acusa els crítics de l'ANC d'anar "directament a parlar amb la premsa". Defensa que @DolorsFeliu no ha de deixar la presidència de l'ANC perquè manté la majoria en el Secretariat. Nega que encara mani a l'organització: "No manava quan era presidenta, en el sentit estricte de manar, doncs encara menys ara".

Diu que la llista cívica de l'Assemblea s'ha de "concretar" i ha de passar per votació. Assegura que no es plantejar encapçalar-la. Sobre si pot perjudicar als partits independentistes, diu que "a lo millor pot ser un propulsor i pot ajudar en lloc de perjudicar a la suma".

