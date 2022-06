59:59

La presidenta de l'ANC qualifica de lamentables les paraules de Gabriel Rufián sobre la declaració d'independència i Puigdemont.

Dolors Feliu qualifica de lamentables les paraules de Gabriel Rufián sobre la declaració d'independència titllant de "tarat" a Puigdemont. "No són tan insignificants com podríem pensar. Ens ensenya què està pensant", diu la presidenta de l'ANC. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, posa en dubte que Rufián vulgui la independència i destaca que és representant d'un partit "que es diu independentista". Defensa que l'acord pel català a l'escola és "una política contra direcció de les pretensions" i no va en la línia d'un projecte per la independència. I demana no fer concessions per buscar un consens amb "els que no defensen el català". Considera que la via del diàleg "no està donant fruits" i demana un altre projecte cap a la independència. Aposta per les pròximes eleccions al Parlament per arribar a la independència de manera "democràtica": "Hi ha un 52% de vot independentista, però no estan per fer el mandat de l'1-O". I espera que el president Aragonès es vulgui reunir amb ella, però no s'ho han proposat: "No està entre les meves prioritats".