59:58

L'exconsellera d'Afers Socials, Treball i Famílies del Govern contradiu les paraules de Toni Comín al programa defensant la vigència de l'1-O.

Dolors Bassa diu que si el mandat de l'1-Octubre fos vigent, ella no hauria anat a la presó i Toni Comín no ho estaria dient des de Brussel·les. L'exconsellera d'Afers Socials, Treball i Famílies del Govern contradiu les paraules de l'exconseller de Salut al programa defensant la vigència del referèndum d'autodeterminació català. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu el referèndum com "un pas més" per fer un nou 1-O "d'una altra manera i millor": "No som fills de l'1 d'Octubre, venim de molt abans". La copresidenta de l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana de Catalunya diu que Gabriel Rufián "no va estar encertat" amb les paraules a Asens sobre l'exili i Waterloo: "No sé per què ho va dir".

D'altra banda, assegura que va compartir la decisió d'ERC de votar en contra de la reforma laboral a causa de la desconfiança amb el PSOE. Diu que la taula de negociació no dona els fruits per culpa de l'executiu espanyol: "Hi haurà un moment que haurem de dir: 'Què fem?'". I confia que "per força" la taula de diàleg es tornarà a reunir: "Si no la veiem reunida, és perquè el PSOE no vol. ERC no té cap relació amb el PSOE, té un compromís amb la gent del país".

A la secció informativa parlem de l'encariment del lloguer amb Carles Donat, cap de projectes de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.