El president del grup parlamentari de Ciutadans creu que els republicans s'acabaran decantant cap a l'independentisme quan sigui l'hora de la veritat.

Carlos Carrizosa veu paral·lelismes entre la política nacionalista d'ERC al capdavant del Govern i el que va fer l'espai de Junts per Catalunya amb Carles Puigdemont. El president del grup parlamentari de Ciutadans creu que els republicans s'acabaran decantant cap a l'espai independentista a l'hora de la veritat: "Aragonès serà el nou Puigdemont". En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, augura que serà d'aquí a dos anys quan a Catalunya hi haurà "el follón" anunciat per la CUP i Junts, i assegura: "Ho tornarem a aturar". Fem tertúlia amb Antonio Baños i Milagros Pérez. Parlem de l'erupció volcànica a La Palma: connectem amb Albert Poll, un català resident a l'illa, i resolem dubtes amb Arnau Folch, físic, vulcanòleg i investigador del CSIC. En el Dia Mundial de l'Alzheimer, entrevistem Mercè Boada, neuròloga i directora mèdica d'Ace Alzheimer, i parlem amb Quima Pons, cuidadora d'un malalt d'alzheimer.