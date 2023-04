01:00:00

El secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya i diputat de la CUP creu que la proposta del president Aragonès està fora de lloc.

Carles Riera creu que l'acord de claredat està "fora de lloc": "És una proposta que neix morta". "Està convocant una taula que vol fer a mida del PSOE", ha criticat sobre la trobada de partits que proposa el president Aragonès. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que la proposta "fa fum" i "no aporta una solució útil". El diputat de la CUP explica que els "agradaria" que el Govern i l'independentisme utilitzes la seva estratègia de "confrontar l'Estat" per defensar els drets de tothom. Creu que el president català ha d'escollir entre dos escenaris: taula de diàleg o una taula per un nou full de ruta independentista. I creu que la proposta "és utilitzada en aquests moments electoralistament", malgrat no ser compartida per tot l'independentisme.

D'altra banda, que la CUP no pot donar suport a la llei de l'habitatge, que veu com "una llei electoralista, sens dubte". Avança que la CUP proposa tornar a debatre i votar la llei catalana de l'habitatge: "Ho hem plantejat a ERC, Junts i comuns. Hi ha bona predisposició a parlar-ne", ha detallat, per reeditar l'acord que ja la va aprovar, i descartant el suport del PSC.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament veu "lògic" mantenir la situació de Laura Borràs fins que no hi hagi sentència ferma perquè ho contempla el Reglament del Parlament. Deixa la porta oberta que la CUP assumeixi la presidència del Parlament: "Si hi ha un consens per aplicar el programa, s'obriran uns escenaris". I veu com una "injustícia" la condemna a Meritxell Serret: "Els fets no són un delicte, són un acte democràtic. Això mai pot ser un delicte".

En clau electoral, desmenteix que hi hagi mala relació de la CUP amb Dolors Sabater, i celebra el fitxatge de Willy Toledo per la candidatura de Badalona. Assegura que, si depèn de la CUP, a Barcelona no hi haurà ni un alcalde del PSC ni una alcaldia de la dreta. I defensa la seva com única candidatura de Barcelona que posa sobre la taula el dret a l'autodeterminació.

