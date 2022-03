59:59

Els secretaris generals d'UGT i CCOO a Catalunya valoren la crisi energètica i de transports en una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees.

Camil Ros i Javier Pacheco passen pel Cafè d'idees per valorar la crisi energètica i de transports. "El que han fet malament és que no han fet res", diu el secretari general d'UGT a Catalunya, mentre el de CCOO veu un "error de càlcul" del govern davant l'augment de preus de l'energia i els carburants. En una entrevista amb Gemma Nierga, Ros demana topalls per al preu de l'energia i dels carburants per "canalitzar", mentre Pacheco demana un increment d'impostos a aquells que aprofiten la crisi actual per guanyar més. "No volem pagar la factura una altra vegada. Plou sobre mullat". El d'UGT afegeix que té dues sensacions davant l'alarma sobre els problemes d'abastiment: diu que s'està exagerant per crear una pressió, però també veu perills en una "carambola".

Sobre la reforma laboral, Pacheco diu estar "molt enfadat" amb el 'no' d'ERC, mentre Ros creu que van votar no per "estratègia política", esperant la seva aprovació. Ros també demana "un gran acord de país" per recuperar els consensos sobre la llengua a l'escola, mentre critica la vaga convocada pel Govern: "És un despropòsit".

A la secció informativa parlem amb Ana Losada, presidenta de l'Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya i portaveu de Escuela de todos.