L'exconseller de Salut defensa que els metges millorin les condicions econòmiques i les càrregues de treball, però de manera progressiva.

Boi Ruiz creu que els motius de la vaga de metges són "motius permanents": "El nostre sistema de salut té una mala salut de ferro", ha dit parafrasejant al primer conseller de la Generalitat de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que la solució a les demandes dels metges passa decidir progressivament en detriment de què es fan els augments pressupostaris, o per una "política fiscal més agressiva" amb copagaments. L'exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya destaca que augmentar la despesa en sanitat significa reduir en altres llocs: "Sempre diem que posarem més diners, no acabem mai posant més diners". Defensa que els metges millorin les condicions econòmiques i les càrregues de treball, però de manera progressiva: "El que és discutible és el com, la major no és discutible". Creu que o s'ha d'augmentar el pressupost en Salut per respondre a les demandes dels metges o el conseller haurà de deixar de fer algunes coses del pressupost que disposa. I insisteix que els pressupostos de la Generalitat s'han de negociar "en clau Catalunya".

Ruiz defensa que l'atenció primària té un model de dotació de recursos plantejat amb models dels anys 80: "Tothom diu que ha de ser la porta d'entrada del sistema. I jo dic: 'I de sortida'". Lamenta que moltes proves pilots no es poden tirar endavant perquè no es fa la reforma normativa o legislativa pertinent. Explica per què es van fer les retallades en Salut i rebutja el discurs de l'austeritat: "Això no vol dir austeritat, però s'interpretava d'aquesta manera". Justifica les retallades per evitar que el sistema estigués fallit quan milloressin les condicions econòmiques: "Havíem d'intentar que el sistema arribés a final de mes". I descarta tornar a la política: "No estava a la política, el president Mas em va dir que volia un expert".

