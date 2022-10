01:00:00

El 129è president de la Generalitat de Catalunya defensa que Junts té cultura de govern i creu que la continuïtat de l'executiu "seria més útil".

Artur Mas defensa que "no té massa sentit" que Junts per Catalunya marxi del Govern. El 129è president de la Generalitat de Catalunya diu que "seria més útil" per a l'independentisme que es mantingués l'executiu, destaca que Junts té cultura de govern i remarca que "la independència no la tenim a la cantonada". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica la consulta interna de Junts sobre la continuïtat al Govern: considera que "han d'assumir la responsabilitat i arriscar-se a equivocar-se, o a encertar-la". Envia un missatge al president Pere Aragonès: recorda que és "el capità de la nau" i li demana que posi "tota la carn a la graella" per evitar la ruptura, ja que és "evitable". "Li hem de demanar un esforç sincer per reforçar el Govern", ha insistit al republicà, destacant que és el "màxim responsable" per "canviar el rumb". Es pregunta per què Junts va plantejar la qüestió de confiança a Aragonès sense avisar-lo: "És insòlit. Alguna cosa devia passar". Reconeix que el projecte independentista "està en risc" i adverteix que trencar el Govern suposa "un preu molt alt": perdre la majoria sobiranista del parlament. "El dia que es perdi, game over. S'ha acabat", remarca. "Has perdut el suport de la teva pròpia gent. Això està en risc", afegeix. I sosté que el Govern d'ERC i Junts és la millor fórmula per avançar en el procés sobiranista: "Quin altre Govern avançarà més ràpid que aquest?"