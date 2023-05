01:00:00

El president de PIMEC veu amb bons ulls una l'aliança de país que proposa el president Aragonès per reclamar el traspàs de Rodalies.

Antoni Cañete veu amb bons ulls una l'aliança de país que proposa el president Aragonès per reclamar el traspàs de Rodalies: "Tot el que siguin acords, sempre és bo. El tema del transport i de Rodalies necessita aquest acord i aquestes inversions", ha argumentat. El president de PIMEC celebra el pacte per apujar els salaris un 10% fins al 2025: "Tot el que sigui l'acord, és bo perquè ve de la concertació. Estem encantats". El president de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) defensa indexar una millora salarial a la "productivitat dels recursos". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca les dificultats de les pimes per accedir als fons europeus a causa de la burocràcia. Destaca que els beneficis empresarials són diferents entre grans empreses, Pimes i autònoms. Diu que el consum "continua tirant de la nostra economia", però adverteix sobre els efectes futurs de les pujades d'interessos: "L'escenari en el que estem caminant cada vegada és pitjor". Demana "baixar la pilota a terra" amb els creuers i apostar per tecnologies menys contaminants. I es posiciona per un "còctel" de propostes de la dreta, l'esquerra i el centre polític.

A la secció informativa, parlem amb Daniel Pardo, membre de la plataforma Stop Creuers Catalunya.